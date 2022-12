Indignación por video en el que hijo baña con agua fría a su mamá, una abuela

Las redes sociales alertaron de maltrato contra una abuela de más de 80 años, al parecer, por parte de uno de sus hijos.

Un video muestra el momento en que la mujer desnuda es bañada en la madrugada, por parte de un hombre.

Los vecinos del sector fueron los encargados de dar aviso a las autoridades y, al llegar al sitio, el presunto maltratador había salido de su casa por rumores de linchamiento en su contra.

“Cuando me enteré de que lo tenían amenazado y que la gente estaba haciendo corrillos para lincharlo me tocó decirle ‘se me va’”, contó a Noticias Caracol Armando Barajas, otro de los hijos de la señora.

Este es el informe de Noticias Caracol:

