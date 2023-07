Joven auxiliar de Policía murió en extrañas circunstancias en la Escuela General Santander de Bogotá

Doris Barbosa, la madre de Juan Diego Lozano, indicó que el hecho se registró en la Escuela de Cadetes General Santander, en el sur de Bogotá. “Me llamaron el lunes (24 de julio) que mi hijo se había suicidado y pues la verdad son unas versiones que no coinciden con nada”, aseguró.

Según la denuncia de la mujer, ella había visitado a Juan Diego el domingo en la Escuela y en esa visita ella no notó nada raro, ya que estuvieron compartiendo almuerzo e, incluso, él tenía “muchos planes de vida como para que ellos vengan a decir que se suicidó”.

En este momento, de acuerdo con Doris Barbosa, nadie se ha comunicado con la familia para explicarle qué fue lo que pasó con su hijo, sino que solo le han expresado especulaciones alrededor del caso.

“En este momento me dirijo a Medicina Legal porque me habían dicho que mi hijo me lo entregaban el viernes, pero por irregularidades que están pasando con las prendas de mi hijo, evidencias que quieren quemar, que quieren desaparecer, no lo sacamos. Yo hice el reclamo y de una vez mi hijo lo tuvieron más tiempo en Medicina Legal”, agregó la madre del joven.

Juan Diego era un joven de apenas 18 años, quien estaba prestando su servicio militar y solo le faltaban cinco meses para terminar su labor en la Policía.

“En este momento me dirijo a Medicina Legal para ver si una juez me da la autorización de sacarlo y que las prendas se vayan bajo custodia de Fiscalía; la verdad solamente espero que se esclarezcan los hechos porque esto es muy verraco tener un hijo uno allá sin ninguna explicación”, expresó.

