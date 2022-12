Joven denuncia nuevo caso de acoso sexual en estación Shaio de TransMilenio

Blu Radio conoció un nuevo caso de abuso contra una mujer en el sistema TransMilenio.



Según el relato de la joven, que pidió no ser identificada, el acoso sexual por parte de un hombre de aproximadamente 30 años se presentó en un bus articulado de Transmilenio que se dirigía al norte de la ciudad.



Fue exactamente en la estación Shaio donde esta joven se percató de los actos que realizaba el sujeto.



“El muchacho me subió la chaqueta y yo ahí hice escándalo, le dije que qué le pasaba, que respetara. Me dijo que era la maleta, que perdón. Yo me sentía algo incómoda y en la parte de atrás me sentí algo mojada y me puse a llorar, me dio asco y mucha rabia.



La joven contó que le informó a personal de Transmilenio que estaba en esos momentos en la estación y ellos solo le respondieron que debía hacer el anuncio en una línea telefónica.



“Llamé a la línea 195, hice el reporte y me dijeron que en 15 días me daban el resultado de qué se podía hacer”, añadió.



En lo corrido de este año, 133 han sido capturadas por el delito de injuria en vía de hecho. Sobre este caso específico, la Policía de Transmilenio dice no tener conocimiento.



