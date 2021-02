Joven que perdió ojo en protestas se cambió de ropa, al parecer, tras actos vandálicos: Policía

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre el caso del joven Gareth Steven Sella Forero, quien resultó gravemente herido en su ojo izquierdo durante la intervención del Esmad en las protestas de este jueves en el centro de la capital colombiana.

“Estamos verificando en las cámaras de seguridad qué elemento afectó a Gareth Steven Sella. No sabemos si él participó en algún hecho vandálico. No sabemos cómo se lesionó el ojo”, aseguró el oficial.

Gómez Heredia aseguró que la revisión de las cámaras de seguridad mostró al joven herido con al menos dos indumentarias.

“Haciendo la revisión de cámaras, cuando nos enteramos, él estaba de pantalón jean y una camisa azul. Revisamos para poder ubicar exactamente en qué momento esta persona había salido lesionada. Era aproximadamente unos 250 marchantes. No lográbamos identificarlo, pero en ese trabajo investigativo finalmente logramos ubicar unas cámaras donde evidenciamos a esta misma persona (…) ya participando de la marcha, pero con otra indumentaria, totalmente diferente”, sostuvo el uniformado.

Según el comandante de la Policía Metropolitana, el supuesto cambio de indumentaria dificultó la identificación.

“Por eso no lográbamos ubicarlo en las cámaras. Estaba con un overol negro, una capucha y un casco”, añadió.

“No sabemos si él participó en un hecho vandálico de los que se presentaron en el recorrido de la marcha, no podría afirmarlo, pero hace parte del trabajo que estamos haciendo. No hemos descansado buscando establecer qué fue lo que pasó”, declaró.

El uniformado aseguró que el informe que recibió asegura que si el joven hubiese sido afectado por una bomba aturdidora se le habría quemado el rostro o afectado el oído, por lo que no cree que la herida haya sido producto de la acción del Esmad.

“No quiero afirmar ni desvirtuar en este momento hasta que no tengamos elementos probatorios”, señaló.

Según el general Gómez, los registros en la cámara de seguridad muestran al joven con casco, capucha y gafas, así como un overol, prendas que posteriormente se habría cambiado. El comandante de la Policía Metropolitana, los participantes en la protesta intentaron atacaron a miembros del Esmad e incinerar una moto de la institución.

“Como resultado de ese desorden tuvimos cuatro personas lesionadas. Una funcionaria de la Personería, dos gestores de convivencia y un joven que hacía parte de los marchantes”, declaró.

Según Gómez Heredia, no se sabe qué fue lo que “afectó” al joven herido.

“Ellos manifiestan que fue una aturdidora, pero eso no está comprobado”, afirmó.

El comandante de la Policía de Bogotá aseguró que la institución no tiene de qué arrepentirse en el manejo de la protesta, pues según su concepto se actuó con prudencia y respeto.

Escuche al general óscar Gómez Heredia en entrevista con Mañanas BLU: