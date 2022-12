La razón por la que policías de TransMilenio pueden revisarle su celular

La Policía de TransMilenio inició una campaña para detectar celulares robados. En cada estación, los uniformados revisan celular por celular para verificar si los números IMEI han sido robados o adulterados.

En un par de horas, ya han sido detectados varios celulares, cuyos propietarios deberán responder por receptación ante la justicia.

“Tengo una factura que me dieron, pero no tengo la dirección ni nada”, dijo una usuaria a BLU Radio, quien no sabía sí su celular estaba alterado o no.

Tanto la Secretaría de Seguridad, como la Policía de TransMilenio han hecho recomendaciones a las personas para que no compren celulares en sitios no autorizados y verifiquen la autenticidad.

Según la Policía, cuando se detecta un celular cuyo IMEI está adulterado o fue reportado como robado es trasladado a las instalaciones de la institución para que presente sus documentos y acredite que este fue comprado legalmente, o de lo contrario, deberá responder ante la justicia.

