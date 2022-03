Video: Ladrón le dio 13 puñaladas a una mujer que se resistió a robo de su bolso en Bogotá

Una mujer fue víctima de un criminal que la atacó en 13 ocasiones con un arma blanca en la localidad de Chapinero de Bogotá, todo por resistirse a que le robaran su bolso.

El Ojo de la Noche habló con la víctima de la situación, quien explicó cómo ocurrieron los hechos de angustia que vivió el pasado martes 15 de marzo.

"Me dijo 'deme el morral', yo le dije 'no, suélteme suélteme', y digamos que empezó a agredirme, empezó a atacarme, me cortó aquí el cuello, los brazos, abdomen, en el pecho", declaró la mujer agredida.

Algunas cámaras de seguridad registraron el momento en la que se ve al agresor que sale de una zona boscosa, antes de atacar a la mujer que pasa por un sendero peatonal.

Infortunadamente, la zona donde se produjo el brutal atraco, la avenida Circunvalar con calle 47. se ha convertido en una verdadera 'cueva' para los ladrones, puesto que es un paso necesario para llegar a la carrera Séptima.

Varios habitantes del sector denuncian que el llamado a las autoridades ante estas situaciones nunca es atendido a tiempo.