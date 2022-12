Las 5 infracciones viales que más cometieron los bogotanos en el año 2016

Aunque no lo crea, el exceso de velocidad no está entre las infracciones que más cometen los ciudadanos en las vías de la capital.



Según un reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, estas son las cinco infracciones que más cometen las personas en Bogotá.



1. Estacionar un vehículo en sitios prohibidos: 175.778 comparendos.



2. Conducir motocicleta sin observar las normas: 56.833 comparendos.



3. No acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito: 50.893 comparendos.



4. Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente: 44.062 comparendos.



5. No realizar la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes en los plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las condiciones tecnicomecánicas y de emisiones contaminantes: 33.315 comparendos.