"Las losas que se han caído son responsabilidad de la copropiedad”: constructora de Peñas Blancas

En un verdadero problema se convirtió la fachada del lujoso edificio Peñas Blancas, ubicado en el norte de Bogotá, sobre la avenida Circunvalar, porque se está cayendo a pedazos. Sin embargo, residentes, contratistas y constructores se niegan a hacerse cargo de la solución.

Este caso ya lleva varios meses y lo último que se conoció es que la Secretaría de Hábitat sancionó a la constructora y le ordenó solucionar el problema de forma definitiva, además de una multa por $61 millones. La entidad también dio un plazo de 10 días para que la constructora diga cuál va a ser el plan de manejo.

Esta decisión de la Secretaría coincide con otras decisiones que se han adoptado por autoridades como la Superintendencia de Industria y Comercio, que a finales de septiembre de 2021 imputó cargos a las constructoras Escalar Gerencia Inmobiliaria, Granitos y Mármoles y Peñas Blancas S.A.

Pero este no será el final del caso, pues Peñas Blancas S.A anunció que apelará la decisión: “Se hará uso de los mecanismos de defensa que dispone la ley para seguir demostrando que no tuvo ni tiene responsabilidad alguna en el deterioro que sufre la fachada del edificio Peñas Blancas, el cual, reitera, es producto de la falta de mantenimiento por más de 12 años. Mantenimiento que es responsabilidad de la copropiedad, no de la constructora”.

En ese sentido, Felipe Pinilla, director de la firma de abogados PGP, representantes de la Sociedad Peñas Blancas, reiteró en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, que la responsabilidad no es de ellos, sino de la copropiedad.

“Jamás destinaron un solo centavo para el mantenimiento de la fachada. Las losas que se han caído son responsabilidad de la copropiedad”, aseguró.

Publicidad

Además, señaló que a esa fachada que está presentando problemas le están adosando una nueva. “A la antigua fachada le están adosando la nueva fachada que vale una fortuna”, añadió.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:

Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo: