“Les alcancé un millón de pesos a una cuenta de Nequi”: Juan Pablo Raba, víctima de robo en Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este lunes festivo, 6 de noviembre, en Bogotá. La víctima fue el reconocido actor Juan Pablo Raba, quien a través de sus historias de Instagram contó los aterradores momentos que vivió junto con sus hijos.

El actor se encontraba caminando con sus hijos por un sendero de los cerros orientales cuando fue interceptado por cinco delincuentes, quienes lo amenazaron, lo golpearon y le robaron sus pertenencias.

En diálogo con Mañanas Blu, el actor, destacado por interpretar entre tantos personajes a ‘Yei Yei’ en Distrito Salvaje, contó cómo, en medio de la tensión y el peligro, defendió a sus hijos, pues uno de los delincuentes intentó agarrar a su hija de cinco años.

"No podría decir que con la intención de llevársela, tal vez con la intención de que yo me tranquilizara, porque en ese momento yo les estaba dando golpes. Entonces, cuando veo que uno la agarra a ella, pues obviamente me puse todavía peor y le propino ese fuerte golpe y ahí es cuando ellos mismos empiezan ya a descargar la situación", explicó.

Publicidad

Además de relatar los momentos de terror, Raba también reveló cómo los asaltantes le exigieron transferir una suma de dinero a un número de Nequi.

"Yo les decía: ‘Me pueden dar todo lo que quieran’, pero ellos estaban pidiendo en ese momento que les pasara cinco millones de pesos. Y yo les expliqué: ‘A mí solamente me permite pasar un millón, que es mi límite", manifestó.

En este sentido, Juan Pablo Raba hizo hincapié en el modus operandi de los delincuentes y su conocimiento sobre cómo desactivar sistemas de rastreo de teléfonos: "El teléfono queda imposible rastrear o por lo menos por los métodos convencionales. Lo que demuestra es que saben lo que hacen".

Publicidad

Finalmente, el actor agradeció a la Alcaldía de Bogotá que se comunicó con él para asegurarse que estuviera bien.

“Tengo que resaltar el trabajo de la Policía. Estuvieron sumamente atentos y profesionales. Así mismo, agradezco a la alcaldía que se comunicó con nosotros”, afirmó.

Vea la entrevista completa aquí: