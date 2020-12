¿Lo ha visto? Perro copiloto de taxi vestido de Papá Noel se roba las miradas en Bogotá

Coronel, así se llama el perro que se roba las miradas en un taxi de Bogotá y que a todo pasajero le gustaría encontrarse en su recorrido por la capital.

Nicolás Walteros, taxista y dueño de Coronel, contó en Noticias Caracol que su copiloto de cuatro patas lo rescató hace cinco años y desde entonces tienen una relación muy especial.

Como yo le decía a él: la relación entre usted y yo es sólida. Su vida es tan corta y a lo último dolorosa, pero va a haber una reflexión en la cual un mundo sin perros no es un mundo dijo Walteros.

Además, cada vez que Coronel y su dueño se detienen para descansar un poco, las fotos y admiración por parte de los ciudadanos hacía el peludo vestido de Papá Noel no faltan.

Sin embargo, en algunas ocasiones los pasajeros desisten de subirse al taxi por la presencia de la mascota del taxista.

“Hay personas que no les gustan los perros y dicen: no, perros no. Les digo que tranquilos, no hay ningún problema, ellos se lo pierden”, contó.

Vea el video completo aquí: