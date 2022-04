Los venezolanos no son culpables del crimen organizado: director de seguridad de ProBogotá

Después de que hiciera viral el video de un robo en la calle 100 con carrera 20 en Bogotá , se puso en mesa de debate cómo se encuentra la seguridad en la ciudad, pues para muchos ciudadanos los robos y hurtos han aumentado de manera significativa, algo que preocupa a la hora de salir a la calle.

Algunas personas han asociado este problema con la llegada de migrante venezolanos, pero según César Restrepo, director de seguridad urbana de ProBogotá Región, es algo "inaceptable" llegar a esa conclusión, pues a la final "somos una sociedad muy violenta"

"Tenemos memoria de corto plazo, cuando realmente siempre hemos sido una sociedad muy violenta. Es verdad que existían factores que no permitían ver esa realidad. Hay que decir que sí hay crecimiento en el crimen de la ciudad, y el culpable es el microtráfico; ese es el verdadero deterioro de la calidad de la vida de los ciudadanos", explicó en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

El aumento del narcotráfico en la ciudad y la falta de garantías, informó él, ha dado acceso a esa bandas criminales al porte ilegal de armas, que es lo que realmente está poniendo en riesgo la vida de las personas; algunos han acusado que la presencia de venezolanos en Bogotá ha influido en eso.

Para César Restrepo es algo "inaceptable" asociar el crimen con una nacionalidad, "hace diez años éramos señalados como criminales al salir del país. El Gobierno tomó la decisión de apoyo y cuidar a los venezolanos porqué son sujetos más vulnerables y corren el riesgo de ser reclutados por las bandas criminales más rápido. Creer que existen estos grupos por ellos, es absurdo".

"Que estén venezolanos involucrados en crímenes, no significa que ellos hayan producido la violencia en Bogotá. No se trata de una nacionalidad, el poder de las bandas al acceder a las armas y algunos que no tienen identificaciones, aumentan ese problema", sentenció.

Además, Restrepo informó que por medio de investigaciones han podido descubrir la producción de armas ilegales. Por otro lado, la falta de respeto que se ha creado en torno a la Policía y las Fuerzas Armas, a partir de herramientas politicas, han hechos que no exista "miedo" por la presencia de la autoridad.

