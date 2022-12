Maestros se toman Secretaría de Educación de Bogotá por recorte de vacaciones

Los maestros de Bogotá manifestaron su indignación por una resolución que expidió la Secretaría de Educación que ordena recortar el periodo de vacaciones de los maestros por el paro de Fecode.

William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, habló en Vive Bogotá sobre la toma de uno de los pisos de la Secretaría de Educación de la capital del país por el recorte del periodo de vacaciones de los maestros por el paro de Fecode.

Según Agudelo, tras el paro de educadores, se había llegado a un acuerdo con las autoridades pertinentes y, de acuerdo al Ministerio, “iniciaban las vacaciones el 15 de diciembre”.

Afirmó que la Secretaría, “unilateralmente, tomó la decisión de cambiar todo para antes y poniendo a trabajar sábados y festivos hasta el 11 de diciembre”.

Explicó que la toma se hace por cuenta de la decisión que define que deberán trabajar hasta el 11 de diciembre, y no hasta el 15, por lo cual “se deberán trabajar días no laborales y no se respetan los tiempos de vacaciones”.

Agregó que con el cambio se verán afectados los estudiantes, profesores y calendarios de las instituciones “como fechas grado y otras cosas”, dijo.

