Magistrada ordena frenar planes parciales en Bogotá hasta que no estén articulados con el POT

Blu Radio conoció el fallo de la magistrada del tribunal de Cundinamarca Nelly Villamizar, en el que se ordena suspender de inmediato el desarrollo de los planes parciales en capital del país y los municipios de la cuenca del río Bogotá que no tengan aprobados sus planes de ordenamiento.

En el caso de Bogotá el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no está aprobado ya que el presentado por el exalcalde Enrique Peñalosa se hundió, mientras que el propuesto por la alcaldesa Claudia López aún no ha iniciado su discusión ni ha sido aprobado.

“Existe un fallo del Consejo de Estado de 2014 donde se protege el río Bogotá, la magistrada había pedido al distrito que articularan los POT con el POMCA que es lo que protege la cuenca alta del Río Bogotá, este fallo afecta todos los planes hasta que haya articulación”, dijo la concejal Lucía Bastidas quien advierte que uno de los proyectos que está en riesgo es Lagos de Torca.

En el fallo se señala lo siguiente: “La suscrita magistrada llama la atención acerca de que los Alcaldes, funcionarios de las Sretarias de Planeación de cada uno de los municipios pueden incurrir en desacato de la sentencia del Consejo de Estado en el caso de expedir licencias de urbanismo, aprobación de Planes Parciales que incumplan las disposiciones de los POT.”

Por eso la Magistrada Villamizar insta a que se puedan aprobar estos POT lo más posible, “ante la presión desbordada de la construcción de vivienda sin que las autoridades a cuyo cargo le hayan dado cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia, lo que día a día agrava el daño ambiental al ecosistema de la sabana y avizora un grave detrimento patrimonial”.

En diálogo con Blu Radio, la magistrada Villamizar dijo que “el gobierno nacional está gestionando o aprobando planes para los municipios, sin que cuenten con los planes maestros y sin las plantas de tratamiento. Todo el dinero que invirtió la CAR en el saneamiento del Río Bogotá se perderá”.

Por eso agregó: “los municipios están autorizando planes parciales sin tener acueducto y alcantarillado (...) hasta que no cuenten con eso no pueden dar licencias. Me preocupan mucho los municipios como Mosquera, Madrid, Soacha, Cota, Chía y Fusagasugá, no entiendo como han autorizado estos planes.”