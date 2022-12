Masacre de 6 personas en Mapiripán tendría que ver con delincuencia común

Al menos seis personas muertas dejó una nueva masacre en Mapiripán,El general Alejandro Fuentes,, señaló que uniformados llegaron sobre lasEn diálogo con Mañanas BLU,

el oficial calificó como “una desgracia” el asesinato múltiple y precisó que la masacre se presentó entre las veredas San Luis y La Realidad.

“Planeamos una operación aérea, que iniciamos a partir de las 9:00 de la noche anterior.Recibimos a la Policía Judicial, proveniente de San José del Guaviare, y a las 4:20 de la mañana me reportan las tropas que hallaron los seis cuerpos”, manifestó.Señaló Fuentes que, de acuerdo con las primeras investigaciones,“Una persona nos dice que son personas ajenas a la población.Este habitante también nos indica que pudo haber sido delincuencia común, pero eso se verificará”, dijo el oficial.Agregó que, al parecer,“En este sector (lugar de la masacre) no encontramos cultivos de coca,indicó.Asimismo,pero, según expresó, esta estructura criminal ha sido golpeada reiteradamente por el Ejército.“En la zona no hay hombres del grupo armado residual, que son conocidas como las disidencias. Lo último que tuvimos fue la presencia de una estructura del frente primero, cuyo cabecilla era ‘Raúl Carruciano’,puntualizó.Finalmente,

añadió que el múltiple homicidio pudo deberse a un ajuste de cuentas entre delincuentes.

Pronunciamiento de MinDefensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que tienen algunas hipótesis frente a la masacre. "De pronto ajuste de cuentas, no pago de algunos dineros o luchas territoriales alrededor de un negocio ilícito, pero el hecho de que esas personas estuvieran presuntamente delinquiendo no es ninguna justificación para que se haya producido este asesinato", declaró.

Asimismo, aseguró que el general Luis Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, se trasladó hasta San José del Guaviare para ponerse al frente de la situación que se registró en las últimas horas y tratar de esclarecer la causa real por la que se presentó este ataque violento.

Un equipo de la Fiscalía General de la Nación también se trasladó hasta la zona en donde se registró la masacre, para poder recolectar todas las pruebas pertinentes y dar con los responsables de la muerte de seis personas, aunque para las autoridades se trataría de sujeto que no viven en Mapiripán, sino que estarían dedicados a traficar cocaína.