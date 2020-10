“Me apuñalaron, voy a morir”: duro relato de víctima de robo en TransMilenio

El pasado 11 de octubre, Guidany Betancourt de 48 años de edad viajaba con su hija de 13 años en el articulado de la ruta número 7 dirección Suba - Santa Isabel, por la troncal de la carrera 30. La mujer habló con BLU Radio y narró lo sucedido.

“Justo antes de llegar a la estación Avenida Chile, sacamos el celular para enviarle un mensaje a mi mamá por motivos personales. Al llegar a la estación se abrieron las puertas y había un muchacho alto, como de 1.80 de estatura, yo lo vi de reojo, pero en cuestión de segundos, ni caminó, ni corrió, sino prácticamente saltó desde la entrada del TransMilenio hacia nuestras sillas”, relató la mujer.

El hombre no nos amenazó, no nos pidió, no nos arrancó, fue directamente y levantó la mano, tenía un puñal, lo lanzó hacia mí, hacia el pecho. Mi reacción fue resbalarme un poco y mi hija automáticamente al ver eso gritó y puso la mano de ella sobre mi pecho, este hombre pegó la primera puñalada en la mano de mi hija, la traspasó y me lastimo también a mí. No contento con eso, volvió a levantar el cuchillo, tomó impulso y volvió a lanzarlo, mi hija volvió a meter la mano y la volvió a herir y también me lastimo a mí.

Después de eso, Guidany relata que el celular se cayó al piso y su hija le comenzó a dar patadas al delincuente, mientras tanto, ella alcanzó a ver el celular en el piso y afirmó que en ese momento no sintió miedo, la rabia la estaba invadiendo, su reacción fue pisar el teléfono con el pie y el delincuente le respondió con ataques con el arma blanca.

“A mi hija también empezó a darle hacia las piernas, pero ella sí le alcanzó a pegar, haciendo que él perdiera un poco el equilibrio y se agachó a recoger el cuchillo porque se le cayó y creyó que era el celular, lo agarró y salió corriendo”, afirmó la mujer.

Antes de eso, me tiró dos puñaladas más a mí, yo alce el brazo en modo de protección y me las pegó en el antebrazo izquierdo. Yo dije bueno, tal vez estoy apuñalada y ahora voy a morir. Yo no quería que el tipo saliera huyendo como si nada, no me importó en ese momento que me hubiese robado y pensé: tengo que gritar por lo menos que sepan que él me apuñaló dijo Guidany.

Además, agregó que los otros usuarios las auxiliaron y algunos salieron corriendo detrás del ladrón, el celular, estaba en el piso del bus, su hija lo recogió y estaba lleno de sangre. “Mi hija me dijo, quiero mostrarte algo, pero no te preocupes, me mostró la mano y estaba llena de sangre, comencé a revisarla a ver dónde más estaba herida y de ahí quedamos en shock”.

En la estación Avenida Chile, no fueron auxiliadas, por lo que le pidieron al conductor del bus continuar el viaje para poder llegar a un centro médico, en la siguiente estación, ambas mujeres se bajaron, allí un auxiliar de la Policía las recibió, les realizó un interrogatorio y les pidió devolverse a la estación ya que, al parecer, habían retenido al delincuente, ellas accedieron y al llegar al lugar tenían al joven.

Guidany dice que el joven tenía aproximadamente 18 años, además, ella vivió en Venezuela, por lo que no dudó cuál era el origen del atacante, pues afirmó que sus palabras eran propias del vecino país.

Ambas mujeres fueron atendidas en un centro médico, por fortuna, ninguna herida fue de consideración.

La denuncia fue puesta el mismo día del hecho ante las autoridades, el joven aceptó lo que había hecho y, ese día, fue conducido a la estación de Policía de La Granja. Sin embargo, a la fecha, no saben de su paradero, si continúa retenido o ya fue dejado en libertad, por lo que piden a las autoridades una explicación y justicia para estos hechos.