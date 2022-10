Me botaron al piso y me pegaron patadas: enfermera víctima de agresión en Bogotá

Minutos de terror vivió en un paradero del SITP del barrio San Carlos, en el sur de Bogotá, Patricia Castañeda, trabajadora del Hospital de Meissen y quien denunció haber sido víctima de una agresión cuando esperaba el transporte para dirigirse a su lugar de trabajo.

En diálogo con BLU Radio, Castañeda aseguró que eran cerca de las 7:00 de la noche del sábado cuando esperaba la ruta que la llevaría a su trabajo y sintió que dos personas se acercaron, la tomaron por la espalda y la agredieron físicamente.

“Inmediatamente me halan del cabello, la mujer me dice “es que ustedes los del sector de la salud, enfermera de quinta, son los que nos están infectando”. Ahí me golpearon y un hombre me dijo “ya tuvo su lección””, dijo.

La enfermera aseguró que, sin ser consciente de lo que había ocurrido, un taxista le ofreció el servicio, no le cobró la carrera y la dejó en su lugar de trabajo. El llanto de Patricia manifestó la frustración de ser agredida por trabajar salvando vidas.

Por las heridas ocasionadas recibió cinco días de incapacidad y está a la espera de las investigaciones de las autoridades.

“Vemos el maltrato en las calles, que no te para el taxi, que no te para el bus por ser de la salud, ayer eran mis colegas, hoy lo viví yo, mañana otra persona, la matan, ¿seguimos así?”, resaltó.

