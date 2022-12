Me siento frágil ante las amenazas: profesora Rocío del Pilar Peña

La docente manifestó que ha recibido amenazas de muerte por este hecho y aclaró que no fue ella la que organizó el evento, al cual asistió como invitada.



“Nosotros creemos que en la academia se puede discutir todo. Sin embargo, no solamente somos académicos. Los chicos tienen unos intereses políticos y de alguna manera irreflexivamente, creo, (…) lo problemático fue subir a internet, al Twitter porque de allí comenzaron las amenazas e insultos. Me siento muy agredida, frágil y sensible”, expresó.

Asimismo, la profesora lamentó que precisamente en el Día de la No Violencia contra la Mujer se haya presentado amenazas, como las que escribió alguien que, al parecer, es una cuenta falsa.