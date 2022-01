Microsueño habría sido la causa de grave accidente en el sector de Siberia, occidente de Bogotá

Un camión que llevaba cartón y un bus de servicio intermunicipal chocaron violentamente debajo del puente del sector Siberia, en la vía Bogotá - Medellín, en el occidente de la capital.

"Estaba esperando que nos dieran vía, no sé qué le pasó al señor, iba muy impulsado y lo descargó contra el bus. Iba muy rápido, no me di ni cuenta; sentí fue el golpe". dijo el conductor del vehículo de transporte público que resultó impactado.

Tras la colisión, dos personas quedaron atrapadas en la cabina del vehículo que se dirigía hacia la capital antioqueña. De manera angustiosa, testigos y transeúntes del sector apoyaron con todo su esfuerzo las labores de rescate de los lesionados.

"Toca ayudar a las personas, darlo todo, porque uno está en estos fierros y no se sabe cuándo es el momento de uno", dijo uno de los voluntarios.

El siniestro habría sido causado por el microsueño del conductor del camión, de acuerdo con la principal hipótesis de peritos en reconstruccion de accidentes.

