Misteriosa muerte en Bogotá: aparecieron dos cuerpos en bosque del Divino Niño

En un macabro descubrimiento, dos cadáveres fueron encontrados en una zona boscosa del sector del Divino Niño, en Ciudad Bolívar (Bogotá), bajo circunstancias aún sin esclarecer.

Vecinos de la zona se vieron sorprendidos al tropezar con los cuerpos abandonados en el lugar, lo que generó una gran conmoción en la comunidad.

La escena fue rápidamente asegurada por el CTI, quienes llevaron a cabo el levantamiento de los cadáveres. Sin embargo, las autoridades se encuentran inmersas en una exhaustiva investigación, ya que los cuerpos no presentan indicios de heridas superficiales ni signos de violencia por arma cortopunzante o de fuego. Hasta el momento, el enigma que rodea la muerte de estas dos personas continúa sin resolver.

Lo que sí se ha revelado es que los cadáveres exhiben múltiples marcas de aguja en los brazos, lo cual añade más misterio al caso. Estas marcas han llamado poderosamente la atención de los investigadores, quienes se encuentran analizando dicha evidencia en busca de respuestas.

Por el momento, se presume que la presencia de estas marcas de punción podría estar relacionada con el uso de sustancias ilícitas.

Según fuentes cercanas a la investigación, los cuerpos presentan una punción venosa en el brazo derecho y otra en el brazo izquierdo y derecho. No se han encontrado otras señales de violencia en los cadáveres, lo que ha llevado a especular sobre la posibilidad de una sobredosis. No obstante, esta teoría aún está siendo evaluada y no se ha descartado ninguna hipótesis.

Las autoridades continúan trabajando arduamente para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas que rodean la muerte de estos dos hombres. Por ahora, el misterio persiste y la comunidad espera ansiosa por respuestas que aclaren este escalofriante suceso.

¿Cuáles son las zonas más peligrosas de Bogotá?

La capital del país se encuentra en estado de preocupación debido a la ola de hurtos que está ocurriendo en diversas zonas de la ciudad.

Según informes de Noticias Caracol, la Policía ha identificado cuatro zonas en las que se registran mayores actos de violencia y que son consideradas inseguras en comparación con otras áreas de la ciudad. Estas zonas corresponden a diferentes localidades y no se limitan a un solo barrio en particular.

La primera de ellas es Suba, con un total de 13.000 denuncias de robos; le sigue Kennedy, con 12.598 denuncias; luego está Engativá, con 12.298 denuncias; y finalmente, Chapinero, con 10.856 denuncias.

Los habitantes de la localidad de Kennedy han expresado que los ladrones ya no respetan a las autoridades y actúan impunemente en cualquier momento del día. Los delincuentes han cometido robos en áreas comerciales, panaderías, peluquerías e incluso viviendas, sin que las autoridades logren controlar la situación.

A pesar de la preocupación de la ciudadanía, la Alcaldía Mayor de Bogotá recibió con satisfacción el año 2023, ya que la ciudad cerró con la tasa de homicidios más baja en los últimos 61 años. Esto ha generado alegría, a pesar de las críticas recibidas por diversos sectores políticos del país, quienes afirman que el manejo de la seguridad en la capital ha sido deficiente.

Según los datos proporcionados por el Distrito, se registró una reducción total del 12 % en los casos de homicidio, pasando de 1.142 casos en 2021 a 1.009 en 2022 . Además, se destaca que durante al menos 34 días consecutivos en el año, la ciudad no reportó ningún homicidio, lo cual constituye el mejor registro en 38 años desde 1984.

