Murió menor que resultó herido en ataque sicarial en Bogotá; familiares piden justicia

El niño que resulto herido en el ataque sicarial que ocurrió en la avenida Boyacá con calle 100 murió en la Clínica Shaio, según confirmo el padre del menor, Jhon Freddy Rojas Peña, en dialogo con Blu Radio.

“A las 9:00 de la noche en la Clínica Shaio, en la sala de UCI. El tiro le atravesó el cráneo y le rompió los dos hemisferios y la posibilidad de que él viviera era mínima”, explicó el padre del menor.

El cuerpo del niño se encuentra en las instalaciones de Medicina legal y está previsto que este primero de enero sea entregado para su velación y las exequias.

La familia del menor tiene previsto realizar este sábado 31 de diciembre a las 4:00 de la tarde un plantón exigiendo justicia ante el silencio de las autoridades.

“Yo creo que una sociedad no puede vivir si no es justa. La implementación de justicia y lo otro la seguridad, nosotros estamos en zozobra sin sistema de seguridad. No tenemos nada. La Fiscalía no se ha pronunciado. Nos dijeron que están en vacaciones, que hasta el lunes. Le pedimos a Claudia (alcaldesa de Bogotá), a Petro, que se han matado tanto por los derechos humanos, que por lo menos nos garanticen la justicia de mi hijo", dijo Jhon Freddy Rojas.

El ataque se presentó este viernes a las 4:20 de la tarde, cuando dos sujetos, quienes se movilizaban en una moto, dispararon en repetidas oportunidades contra una camioneta Jeep donde se movilizaban Jhon Freddy Rojas Peña y su esposa, padres del menor, quienes se encuentran fuera de peligro.

