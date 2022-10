Ningún contratista puede decir que yo le di $1.000 para una gaseosa: Peñalosa

Al preguntarle al mandatario capitalino Enrique Peñalosa si en algún momento ha estado inmerso en temas de pagos a contratistas o intercambios de favores a políticos, el alcalde Enrique Peñalosa lo negó en los micrófonos BLU Radio y además dijo que su administración estará blindada contra este mal gracias a la modificación que han hecho en los temas contractuales.

"Yo nunca en mi vida, jamás, he recibido aportes de contratistas, ni de proveedores del Gobierno, de manera que yo siempre que he sido elegido nunca le he tenido que deber algún favor a ningún contratista de obra en toda mi vida política; porque hemos hecho una política limpia, distinta, donde jamás le repartimos plata a los líderes. No hay ni un líder en Bogotá que pueda decir que yo que yo di 100 mil pesos para comprar una gaseosa", dijo el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa en el día de hoy mientras revisaba las obras del deprimido de la 94.

Pliegos de tipo único, mayores oferentes en las licitaciones y contratos manejados por el IDU han sido algunas de las estrategias de esta administración para evitar la corrupción.