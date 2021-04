"No acataremos órdenes de la Alcaldía": comerciantes de Suba se declaran en desobediencia civil

Comerciantes en la localidad de Suba se declararon en desobediencia civil y anunciaron que no acatarán las medidas decretadas por la Alcaldía de Bogotá en el marco del tercer pico de la pandemia del COVID-19.

"Estamos en desobediencia civil ya que esto no da espera, la situación económica del comerciante es muy crítica", declaró Tomy Gómez, líder de los comerciantes.

"No vamos a acatar ninguna orden que venga de la Alcaldía, venimos de cierres más cierres y no vemos ningún acompañamiento. Nos toca pagar arriendos, servicios y no hay ningún apoyo. Nos vemos en la obligación de abrir los locales. Estamos hasta el cuello", agregó.

Gómez aseguró que la decisión no tiene reversa y que los comerciantes no dan más.

"Están acabando con el pequeño comerciante", sostuvo.

El vocero de los comerciantes dijo que paradójicamente aunque el comercio cierre las puertas la gente sale a las calles. Además, anotó la discriminación evidente entre los establecimientos de grandes superficies y los pequeños comerciantes.

Escuche a Tomy Gómez en entrevista con Mañanas BLU: