"No bloquearemos Bogotá, será una marcha pacífica": motociclistas rechazan restricción a parrillero

Miguel Forero, integrante de Motocultura, habló en Mañanas BLU sobre las protestas convocadas por motociclistas para rechazar las medidas anunciadas por la Alcaldía de Bogotá que restringen la circulación con parrillero entre las 7:00 de la noche y las 4:00 de la mañana de jueves a sábado. Según el vocero, el propósito de las manifestaciones de este lunes en Bogotá no es llevar a cabo bloqueos, sino una marcha pacífica.

"A las 12:00 del mediodía va a ser el punto de concentración en inmediaciones de la biblioteca Virgilio Barco. Las otras concentraciones no sabemos quién las armó, no sabemos si quieren desvirtiar la marcha, pero si están, bienvenidas. Es una marcha pacífica, lo único que esperamos es ir a la Alcaldía y que esta vez no nos cierren el paso, que salga la alcaldesa y que por primera vez nos reciba, no que nos tire la puerta en la cara", indicó Forero.

Publicidad

" Va a ser una marcha . Todo el mundo tiene derecho a marchar en la ciudad. No estamos diciendo bloquear la ciudad. Estamos diciendo, vamos a hacer una marcha pacífica", añadió.

De acuerdo con el vocero del gremio de motociclistas, es mejor conformar una red de apoyo a la seguridad que permita combatir la delincuencia y no restringir la movilidad de la ciudadanía .

"Tenemos que cumplir las reglas, pero un tema es que ataquen el medio de transporte por un tema de seguridad . Nosotros no tenemos que pagar la ineptitud de la alcaldesa con el tema de seguridad", declaró el líder de Motocultura.

"Esperamos ir a la Alcaldía y que la alcaldesa nos reciba, que caiga en cuenta y escuche nuestras propuestas y contrapropuestas, llevamos también soluciones. Convocamos a los líderes de Bogotá, para que nos sentemos en mesa y mejorar el tema de seguridad para la ciudadanía. Podemos ser la mejor red de apoyo en la administración, tenemos 593.000 motos en Bogotá, podemos con la ayuda de la Policía y la red de investigación reportar a quienes están robando", añadió.

Publicidad

Según el vocero de Motocultura, restringir el parrillero en moto no es una receta que permita reducir la delincuencia, ya que los ladrones simplemente buscarán otros medios para perpetrar sus fechorías.

"El ladrón no va a dejar de robar porque le quitan la motocicleta. Va a robar en carro público, en bicicleta, patineta, en lo que sea. Van a cambiar el modus operandi. Toca llegar con cosas concretas, que de verdad le ayuden a la ciudadanía, no pañitos de agua tibia que e slo que están haciendo los asesores de la Alcaldía", indicó.

Publicidad