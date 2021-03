"No creo que esté muerta": claves de lo que habría pasado a Sara Sofía, según el novio de la mamá

El caso de la desaparición de la niña Sara Sofía Galván Cuesta consterna al país y prende las alarmas sobre la dramática situación de la niñez. La denuncia de la tía de la menor de 2 años, de quien no se sabe nada desde hace más de un mes y medio, se ha convertido en una de las historias más intrigantes de los últimos mese y ha dejado a la luz un drama que se volvió tema de conversación nacional.

Según la tía de la niña, Xiomara Galván, la mamá se la llevó el 15 de enero de este año, pero un mes después le aseguró que la pequeña había muerto y que su cuerpo había sido arrojado al río Tunjuelito, envuelto en una cobija y al interior de una bolsa plástica.

A lo largo de las acusaciones de Xiomara Galván, una persona fue mencionada con insistencia: Nilson Díaz, entonces pareja de Carolina Galván, mamá de Sara Sofía. Según la tía de la menor, el hombre es un proxeneta, la indujo a la prostitución y la explotaba sexualmente. Sin embargo, en entrevista con Mañanas BLU, Nilson Díaz rompió el silencio y dio claves sobre lo que le habría pasado a Sara Sofía.

El hombre contó que una vez que Carolina se llevó a Sara Sofía de la casa de su hermana, la llevó a la casa donde vivía él junto a sus cuatro hijos. Sin embargo, Díaz dejó en claro que no tenía en sus planes hacerse cargo de la niña ni ayudarle con ella, si acaso los fines de semana, por lo que le insistió en que la dejara donde su hermana. A lo cual la mamá de la menor se negó.

"Teníamos una relación sentimental, hasta el 15 de enero que ella llevó la niña a la casa y me quería recostar la obligación a mí. Soy papá y mamá de cuatro niños, no me encontraba con un trabajo fijo ni estable", aseguró.

"La última vez que vi a Sara Sofía fue a finales de enero, estaba bien", añadió el hombre.

Según Díaz, la mamá de la menor ejerce la prostitución por su cuenta y no es cierto que él la haya inducido. Dijo, además, que Xiomara Galván lo calumnia al acusarlo de ser un proxeneta.

"Proxeneta es una persona que tiene que cuidar y velar por los derechos de ellas, estar pendiente de ella. Yo en ningún momento fui proxeneta con ella, de antemano, antes de conocerla, andaba en cuentos. A veces se quedaba con otros hombres para no quedarse en la calle", agregó.

"La niña duró aproximadamente en la casa, unos ocho o diez días, bien. Compartía con mis hijos. Ella (Carolina) salía a trabajar y yo era el que veía por los cuidados de la Sara Sofía", aseguró.

Díaz manifestó su esperanza porque la pequeña esté con vida. Según su testimonio, la mamá de la menor le dijo que la había regalado a una persona de quien no tenía su teléfono ni ubicación.

"No creo que ella tenga el corazón para haberla botado, yo creo que ella la regaló. Al verse en estas circunstancias, en Patio Bonito y de no tener cómo mantenerla, creo que la regaló porque no aparece con la familia. No sé qué motivo tendría ella. No creo que la niña esté muerta. No creo esa versión. A nadie se le pasa por la cabeza eso de tirar a la niña como un perro. Me parece inaudito, eso no lo hace nada", afirmó.

Escuche esta entrevista en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: