No estamos haciendo negocio, queremos salvar a los taxis: Juan Pablo Bocarejo

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre las marchas de taxistas en la capital del país por cuenta del cambio de los taxímetros a tabletas en los vehículos.

Bocarejo explicó que la fecha límite para tener el sistema inteligente es el 28 de mayo que incluye la aplicación, por los usuarios, y una tableta en el taxi, por quienes tomen el servicio en la calle.

Publicidad

El secretario dijo que las tabletas tendrán varios beneficios para usuarios y conductores pues se va “a poder conocer quiénes son los buenos taxistas porque la gente los va a calificar, y pues para los que manejan siempre van a estar localizados en tiempo real para garantizar su seguridad”.

Explicó que las empresas de taxi están completamente involucradas en el tema pues “ellas mismas han ayudado al desarrollo de las aplicaciones porque saben que tienen que innovar”.

Vea aquí: Taxistas protestan en Bogotá por eliminación de taxímetro y “transporte ilegal”

“Nosotros no estamos haciendo esto por generar un negocio, lo que queremos es salvar el negocio del taxi y ofrecer un mejor servicio a los bogotanos”, dijo.

Publicidad

Sobre las protestas de este martes, el secretario de Movilidad afirmó que hay algunos taxistas que no tienen la información completa “y hay desconocimiento de su parte y por eso se presentan ciertos temores en el tema del cambio”.

Afirmó que el 55 por ciento de los taxistas actualmente ya tienen una tableta por lo cual no deberán comprar una nueva, “simplemente instalar el software y en cuanto a los planes de datos hay varias ofertas con las empresas y eso para acomodarse”.

Publicidad

Aseveró que la compra de las tabletas depende de cada persona pues “para nosotros los propietarios deberían comprar el dispositivo para el vehículo, pero si varias personas lo manejan eso ya depende de cada uno, es como un arreglo privado que deben hacer”.

Sobre las sanciones, aseguró que, una vez vencido el plazo, los taxistas que no cuenten con la tecnología se expondrán a la inmovilización de sus vehículos “pues no se estaría prestando el servicio con las especificaciones necesarias”.

Publicidad





“Los taxistas estamos en un limbo”: Hugo Ospina

Publicidad

A propósito, el vocero de los taxistas, Hugo Ospina, se refirió a las protestas asegurando que los taxis están en un “limbo” por la inseguridad “que se incrementaría para robar las tabletas”.

Dijo que algunos taxistas no están de acuerdo con que se quite el taxímetro del todo pues “la tableta da el valor que supuestamente no se puede modificar, pero si uno se queda tres horas en un trancón pues entonces ahí quién responde”.

Aseguró que varios de los conductores de las empresas de Uldarico Peña se retirarán de sus empresas “por la traición con toda esta situación”.

Publicidad