No habrá más días sin carro en Bogotá este año: Peñalosa

En el balance del Día sin Carro en Bogotá, el alcalde mayor de la capital, Enrique Peñalosa, confirmó que no habrá más días sin carro en 2017, sin embargo, dijo que solo algunos días del año tendrán eventos esporádicos sin carro por horas.

Publicidad

"No vamos a hacer más día sin carro en Bogotá. Lo que pensamos hacer es una medida en la que no se movilicen carros en horas pico, tanto en la mañana como en la noche, pero solamente es una propuesta. No es que ya lo hayamos decidido ni mucho menos que lo vayamos a implantar", explicó. (Lea también: Comerciantes, cada vez más acoplados a cada jornada de Día sin Carro en Bogotá ).

La jornada del primer día sin carro y sin moto de este año en Bogotá, en su versión número 20 da cuenta de 593 comparendos a carros y 595 a motos por no cumplir con la restricción y las normas de tránsito.



Transmilenio realizó un total de 2.413.640 viajes en troncales durante la jornada, lo que representa un aumento del 9,2 % frente a un día típico. Por su parte, el uso del SITP Zonal registró, un aumento de 22% frente a un día normal.





Los viajes en bicicleta se triplicaron frente a los realizados cotidianamente en la ciudad, en total se registraron más de 1.7OO.OOO viajes durante el día.





Así mismo, hubo una reducción del 32% en cuestión de emisiones de gases, respecto a un día normal y una disminución del 57% en la exposición al ruido ambiental en corredores como la Carrera Séptima entre calles 45 y 64.



Publicidad

Alexandra Rojas, gerente del Transmilenio, confirmó que aumentó en un 22 por ciento los viajes del SITP. Además, que hubo mejora del 30 por ciento de la velocidad en el sistema del Transmilenio y en 13 por ciento de incrementó el nivel de usuarios en el sistema del TM.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre:

-Siguen las reacciones del Centro Democrático sobre la crisis que atraviesa esta colectividad y sobre el futuro político de Oscar Iván Zuluaga.

Publicidad

-Lech Walesa, premio nobel de paz que asistió a la Cumbre Mundial de Paz que se realiza en Bogotá, hablo con Blu Radio sobre Donald Trump Venezuela, el proceso de paz y dijo los galardonados no solo se ocuparon de los temas de paz Colombia, sino tocan también la política xenófoba del presidente Trump.

Publicidad

-El Comité de Ganaderos del Huila denunció que en el departamento se está viviendo una grave afectación por cuenta del abigeato (robo y extorsión de ganado), situación que los ha perjudicado gravemente.

-En las últimas horas se presentó la intoxicación de varios estudiantes de un colegio en Ciénega Boyacá. Los organismos de socorro que atendieron la emergencia manifestaron que los intoxicados esta fuera de peligro.

Publicidad