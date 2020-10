No han mostrado una sola evidencia y sacaron del sombrero que fue el ELN: Claudia López

La alcaldesa Claudia López, durante rueda de prensa con la secretaria de Cultura de la ciudad, afirmó que hubo una desproporción enorme en los disturbios de la semana pasada.

Señaló, que sin ningún fundamento y sin ninguna evidencia, afirman que hubo una toma del ELN durante las protestas, algo que calificó como una estrategia para distraer la atención.

“Hay una desproporción enorme en los disturbios, nunca han mostrado una sola evidencia, y ahora salen a afirmar que esto fue más o menos una toma del ELN. Si sabían, por qué no lo previnieron y si tenían información sobre eso, por qué no la comunicaron. Simplemente se la sacan ahora del sombrero de la nada para distraer la atención. Eso no es serio con nadie, ni con la democracia, ni con las víctimas”, enfatizó.

La alcaldesa, además, afirmó que los miembros de la Policía, igualmente, nunca en la vida habían sido agredidos de una manera tan masiva en la ciudad, pues hay más de 165 policías heridos, ninguno fallecido.

“El 99% de los policías heridos son por golpes, contusiones, solamente hay cuatro heridos por arma de fuego en la Policía, ningún fallecido. De lado de la ciudadanía, de 305 heridos, hay 75 por arma de fuego y nueve fallecidos”, agregó.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró que en la noche del 9 de septiembre estuvo en las instalaciones de la Policía Nacional e informó a su alto mando y también al presidente Iván Duque las denuncias de abuso policial que recogían los equipos de derechos humanos. Además, aclara que ningún protocolo de Bogotá permite disparar indiscriminadamente contra civiles en una protesta.

Publicidad

El secretario además recuerda una publicación que realizó esa noche desde su cuenta de Twitter.

He recibido varias denuncias de abuso policial ocurridas esta noche que informé directamente a @mindefensa y a @IvanDuque.



Ofrecemos apoyo jurídico gratuito de @GobiernoBTA a todas las víctimas que lo requieran.

Envíe sus denuncias a denuncias.fuerzapublica@gobiernobogota.gov.co pic.twitter.com/1x9Qz2QTbH — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) September 10, 2020

De otro lado, la alcaldesa Claudia López reiteró que ningún protocolo autoriza a la Policía a usar armas de fuego de manera indiscriminada contra población civil.

“Decenas de policías violaron esa instrucción constitucional y de la Alcaldía la semana pasada. Así lo denunciamos con evidencia a organismos nacionales e internacionales”, concluyó.