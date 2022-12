“No hay conflicto de interés": secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, respondió a la apertura de cargos por parte de la Personería de Bogotá por haber incurrido en un supuesto conflicto de intereses, al haber conceptuado favorablemente la plataforma Uber en un estudio académico de 2015.



Para Bocarejo no hay conflicto de interés, ya que su cargo es de orden territorial, y que acata lo ordenado por el Ministerio de Transporte.



"Hay una investigación que se hizo cuando yo era profesor, básicamente tiene que ver con las características de los usuarios de Uber, y obviamente eso no tiene ningún conflicto de interés considerando que yo como autoridad territorial lo que hago es acatar las directrices del Gobierno Nacional, yo no tengo ninguna incidencia, ninguna decisión sobre si Uber es legal o ilegal", puntualizó.



El secretario evitó confirmar si en la actualidad mantiene la posición favorable sobre Uber que según la Personería tenía cuando era académico.



