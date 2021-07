No soy la Casa de Papel, yo ejecuto obras con el dinero de impuestos de los bogotanos: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al 'encontrón' que tuvo este fin de semana en redes sociales con el empresario Mario Hernández , que le reclamó por el estado de las vías de la capital del país.

“Señores concejales qué pasa con las vías desbaratadas de la ciudad, ¿Dónde están los impuestos?”, trinó el empresario el pasado domingo, a lo que la mandataria le contestó: "Los rines de tu lujoso carro pueden esperar, los estómagos de las familias en pobreza no". Posteriormente, la alcaldesa borró el trino y se disculpó diciendo que el tono había sido equivocado.

Sin embargo, la polémica se extendió hasta este lunes y Hernández le dijo a la alcaldesa que su preocupación no era material. "No me preocupan los daños materiales de los carros, pero sí los accidentes causados", contestó el empresario. López ripostó y dijo: “Yo no tengo una maquinita de fabricar billetes , yo solo puedo reorientar los recursos de los impuestos”, indicó.

Este martes, en entrevista con Mañanas BLU, Claudia López reiteró su respuesta y aseguró que en su gobierno se han tapado más huecos que en las tres administraciones anteriores juntas.

"Bogotá está tapando huecos, el año pasado la Unidad de Mantenimiento Vial tapó más huecos que en los últimos 12 años", sostuvo.

"Mientras allá hambre la prioridad será que la gente coma, los huecos pueden esperar", agregó la alcaldesa quien aseguró que "comer no es asistencialismo".

Publicidad

Adicionalmente, López insistió en que la ciudad tiene limitaciones de recursos y que no puede simplemente imprimir billetes.

"Yo no soy la Casa de Papel, yo no fabrico billetes. Solo puedo invertir los impuestos que puedan pagar los bogotanos. Y los bogotanos han podido pagar menos impuestos. Esta Alcaldía ha tenido menos, no más ingresos, por obvias razones, porque la economía se cayó y la gente no puede pagar tantos impuestos como lo hacía antes. Sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo. No tengo sino gratitud con la ciudadania bogotana, con los empresarios, los microempresarios"

Escuche a la alcaldesa Claudia López en entrevista con Mañanas BLU: