Noche de robos en Bogotá: ladrones atacaron en La Fragüita, Suba y La Soledad

Los delincuentes hicieron de las suyas en la noche del miércoles, 22 de diciembre, en Bogotá, ya que varios ciudadanos fueron víctimas de robos y agresiones por parte de quienes querían despojarlos de sus pertenecías.

El primer caso que reportó el Ojo de la Noche se presentó en el barrio La Fragüita, en el sur de Bogotá, donde una pareja de esposos fue abordada por tres hombres que pretendían robarles su camioneta.

La pareja se encontraba en el barrio San Antonio, donde participaron en una novena navideña, pero desde que salieron del lugar los empezaron a seguir y hasta La Fragüita, donde los abordaron y amenazaron con armas de fuego.

Los ladrones le pedían que le entregara el control el vehículo, ya que pretendían dejarlos sin carro: "Cuando llegamos, me bajé a timbrar. Aparecieron dos tipos, dos me encañonaron con revólver y el otro encañonó a mi señora, se subió al carro y la bajó. Me dijo uno de ellos 'el control, el control', la reacción en ese momento fue botarlo al tejado, entonces me dieron un cachazo, me tiraron al piso y me agarraron a patadas", señaló la víctima.

En ese momento, varias personas del sector se percataron de lo que pasaba e intentaron ayudar a la pareja, pero infortunadamente la comunidad también fue amenazada con las armas de fuego.

A las víctimas, aunque no se les llevaron la camioneta, sí les quitaron algunos documentos, dinero en efectivo y un celular.

Otro grupo de delincuentes, esta vez en moto, intentaron asaltar a varias personas que se encontraban compartiendo en un establecimiento comercial en la calle 100 con avenida Suba. Allí intimidaron a los clientes del lugar, pero gracias a la reacción de la comunidad, los ladrones tuvieron que salir huyendo.

Sin embargo, los mismos delincuentes se trasladaron al barrio La Soledad, lugar donde sí lograron cumplir su cometido y atracaron a 15 personas que estaban en un establecimiento.

Las autoridades investigan lo ocurrido con evidencias, como grabaciones de seguridad, con las que pretenden identificar y poder dar con el paradero de los delincuentes.