Novio de mujer conducida en carro particular desmiente versión de Policía

En conversación con BLU Radio, Harold Rodríguez, novio de la joven que fue conducida por la Policía en un carro particular durante una jornada de protestas en Bogotá y que causó indignación en redes sociales, aseguró que la versión de las autoridades sobre su paradero era falsa.

Vea aquí: Procuraduría abre indagación por procedimiento de Esmad en retención de jóvenes en Bogotá

Publicidad

Harold Rodríguez denunció agresiones por parte de varios policías en la carrera 30, además, aseguró que estuvo por más de 12 horas en la clínica Palermo, donde estaba siendo atendido por varias heridas.

“Me hicieron un tac porque las lesiones eran bastante graves, me tuvieron que suturar porque eran profundas y estaba sangrando bastante. Ingresé prácticamente a las 9:00 de la noche y salí casi al otro día a las 5:00 o 6:00 de la tarde (del miércoles 11 de diciembre)”, aseguró.

Rodríguez desmintió lo asegurado la mañana del 11 de diciembre por las autoridades, cuando el general Hoover Penilla afirmó que los jóvenes se encontraban en su hogar.

Publicidad

“Quisiera resaltar, por ejemplo, que ese mismo día el comandante de la Policía dio unas declaraciones diciendo que las personas que habían sido víctimas de estos hechos ya se encontraban bien o estaban en sus actividades normales, cuando eso es una completa mentira, o no se realizó la investigación pertinente, porque nosotros no estábamos en nuestra casa, nosotros no estábamos bien, en ningún momento se contactaron con nosotros para saber si estábamos bien”, resaltó.

Las declaraciones del general Penilla, cuando daba explicaciones por la retención de dos personas en vehículos particulares, informaron que los jóvenes conducidos en los carros particulares estaban en sus hogares.

Publicidad

“Se ha constatado que ambos ciudadanos están en sus hogares, aquí no hay un tema de retención, no hay un tema de desaparición. En la mañana de hoy, antes de esta rueda de prensa, se tomó contacto con ellos, están en sus casas, en sus actividades cotidianas”, destacó.

Harold Rodríguez relató que al menos cinco policías lo habrían golpeado por varios minutos sobre la carrera 30, y que posteriormente lo dejaron en libertad al no encontrar esposas para detenerlo.

“Ya me encuentro mejor, ayer que fui a la Fiscalía, me dieron 12 días de incapacidad médica, tengo que estar constantemente en revisión médica porque la herida de la cara tuvo que verla un cirujano plástico”, explicó.

Escuche aquí el informe completo de esta noticia:

Publicidad