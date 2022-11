Nuevo fallo de la Corte prohíbe definitivamente el uso del Glifosato

En un nuevo fallo de la Corte Constitucional ratificó que el Gobierno no puede usar el glifosato en aspersiones aéreas debido a que afecta, de manera grave, la salud.



"Ante la evidencia de los potenciales efectos cancerígenos que tiene el uso del glifosato u otras sustancias basadas en las mismas propiedades del herbicida aún cuando hayan sido suspendidas por el Gobierno que puede poner en peligro no solo a las comunidad sino al medio ambiente en su conjunto, la Sala considera que en este caso se reúnen los requisitos para dar aplicación al principio de precaución en materia ambiental y proteger el derecho a la salud de las personas", dice el fallo.



El pronunciamiento se hizo al fallar una tutela en la que ordena al Gobierno reparar económicamente a la comunidad de Carijona, en Guaviare, que resultó gravemente afectada con las aspersiones aéreas.



"En principio, la aplicación del principio de precaución en el presente caso tendrá como objetivo prohibir que, en adelante se use o retome el uso del glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea. Adicionalmente respecto de la erradicación manual con glifosato, la Corte planteará más adelante una serie de medidas para que bien se busque una forma alternativa de erradicación con otra sustancia química no tóxica, o bien se realice bajo estrictos controles y minimizando los potenciales efectos negativos que está pueda tener sobre las comunidades étnicas".



Por lo que exhortó al Congreso a tramitar una ley ordinaria, mediante la cual regule todo el tema de la erradicación de cultivos ilícitos y se pidió ordenar la presencia de un representante de la comunidad en la que siguen funcionando estos cultivos.



Por último, ordenaron al Gobierno a reparar de manera económica y cultural a la comunidad que hace presencia de Carijona en Guaviare.