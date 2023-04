Ante la reciente encuesta presentada por Fenalco Bogotá - Cundinamarca de percepción de la seguridad en la ciudad, en la que se ve que el 64% de los comerciantes aseguró no sentirse seguro en la zona o localidad donde trabajan; y en la que el 30.7% afirman que fueron víctimas de robo, desde la entidad expresaron que pedirán para que los comerciantes puedan portar armas y así enfrentar la inseguridad que hoy los aqueja.

Según explicó Juan Esteban Orrego, director de la seccional, dentro de las propuestas que hicieron los comerciantes está la de que puedan tener un arma con salvoconducto y con ello se les quite la restricción que hoy existe para el porte.

"Nosotros la apoyamos. La verdad es que yo, personalmente, creo eso no es un tema de gremios. A las personas, cuando el Estado les vende un arma, les exigen un curso para aprender a manejarla. Les hacen una prueba psicotécnica y se cerciora de que tenga la necesidad de proteger algo y por eso les venden el arma", dijo Orrego.

De acuerdo con el directivo de Fenalco, en la medida en que la gente se pueda defender la sensación de inseguridad va a cambiar. "Y no tendría mucha lógica continuar con esta situación que estamos viviendo de los delincuentes, que tienen la garantía de qué la gente no tiene cómo defenderse, que no pueden estar armados”, destacó.

Las modalidades de robo más frecuentes que se está registrando en el comercio de la capital de la República son atraco en el establecimiento comercial, con el 33.3%; el raponazo, con el 22%, y el 14% de robo a mano armada.

“Esta solicitud la hemos pasado en repetidas ocasiones, dada la situación que se está viviendo. La idea es llevar esta propuesta nuevamente al secretario de Seguridad (Óscar Gómez Heredia), con el que tenemos en estos días una reunión para ver si, a través de él, podemos escalar y que se levante la restricción; por lo menos en Bogotá y Cundinamarca. Ojalá fuera en todo el país”, indicó el dirigente gremial.

Orrego también expresó que se pedirá que se aumenten los patrullajes de la Policía y el Ejército en las calles de la ciudad, para aumentar la percepción de seguridad en la capital del país.

“En la medida en que la gente y los comerciantes estén armados, creo que para los delincuentes es más difícil continuar haciendo sus fechorías. Ellos también tienen temor de que les pase algo y ese temor se les va a aumentar. Con eso le damos un espacio a la fuerza pública para que continúe con ese trabajo tan fuerte que viene haciendo. Me imagino que se va a requerir un incremento de ese pie de fuerza, pero mientras tanto hay que defendernos, porque la situación es realmente compleja”, puntualizó.

