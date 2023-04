Alcaldes del Atlántico siguen oponiéndose a la polémica propuesta de legalizar el porte de armas

Los alcaldes del departamento del Atlántico no desaprovechan cualquier oportunidad de encuentro en sus agendas para referirse a la polémica propuesta de alzar en armas a los comerciantes y a la sociedad civil, ante la escalada violenta que se registra en los municipios por la injerencia de organizaciones criminales.

Al rifirrafe que hubo, en pasados días, entre los alcaldes de Barranquilla y Malambo, Jaime Pumarejo y Rummenige Mosnalve, respectivamente; se suman las voces de los alcaldes Rodolfo Ucrós, de Soledad; y Tomás Guardiola, de Santo Tomás; quienes expresaron que no están de acuerdo con levantar las restricciones frente al porte de armas, considerándolo como una medida “muy violenta”.

Ucrós aseguró que, aunque respeta la posición de su homólogo Rumenigge Monsalve, contempla otro tipo de medidas que van más relacionadas con las instituciones. "Yo de manera particular no comparto esa idea, respeto profundamente a quienes piensen de esa manera pero, Rodolfo Ucrós como alcalde de Soledad, no comparte esa propuesta considerando que el remedio puede ser peor que la enfermedad".

La misma posición compartió el alcalde de Santo Tomás, Tomás Guardiola, quien señaló que fortalecer el sistema de justicia, bajar los índices de impunidad y castigar con severidad los delitos menores, llevarían a bajar la ola criminal que golpea con gran fuerza a todo el Atlántico.

"El sistema de justicia debe fortalecerse e, inclusive, debe ser más estricto. Pero de ahí, a armar a la sociedad civil, consideraría que es una medida extrema que debe ser el último punto o decisión a tomar. En este sentido, debemos tomar decisiones más enfocadas a implementar políticas públicas", explicó Guardiola.

Es válido mencionar que, contrario a lo que piensan muchos alcaldes del Atlántico, los gremios de comerciantes sí ven necesario el porte legal de armas y hasta la militarización de todo el sector comercial para atajar delitos como el de homicidio y extorsión que los azota.

