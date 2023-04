Fenalco en Antioquia se mostró en contra del proyecto de ley de licencia menstrual

Luego de que el pasado 28 de marzo los congresistas del Pacto Histórico Pedro Suárez Vacca y María Fernanda Carrascal radicaran el proyecto de ley que busca crear la licencia laboral remunerada o licencia menstrual, la iniciativa ya empieza a generar reacciones desde diversos sectores.

Uno de ellos es el económico, que en Antioquia, a través de Fenalco, rechazó la iniciativa asegurando que poco aporta al cierre de la brecha en empleabilidad entre hombres y mujeres.

María José Bernal, directora ejecutiva de la entidad, manifestó que la medida desincentiva al empresariado para la contratación femenina e incluso su descarte previo al inicio de procesos de selección.

"No necesitamos estabilidad laboral reforzada, no necesitamos licencias menstruales. Necesitamos mirar casos específicos, pero no una ley general que lo que hace es generar incentivos negativos a la contratación de mujeres", señaló Bernal.

Publicidad

Los impulsores del proyecto de ley buscan que, una vez al mes, las mujeres y otras personas menstruantes no asistan a sus labores con el fin de atender y recuperarse de los efectos que acompañan el sangrado menstrual, y que reducen su autonomía para el desempeño de sus funciones.

De acuerdo a los promotores, entre mayo de 2021 y mayo de 2022 cerca del 8 % de las mujeres debieron interrumpir sus actividades cotidianas por los efectos de la menstruación.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: