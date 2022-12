Pareja de mujeres denuncia agresión física y verbal por homofobia de sus vecinas

Los hechos sucedieron el pasado 24 de septiembre, en Cajicá, Cundinamarca, cuando antes de las 7:00 de la noche, Yackeline Hurtado Granada y su hija, Angie Ruiz Hurtado, se acercaron a la puerta de la casa donde residen María Angélica Perilla y su esposa, Isabel Gaviria, quienes denuncian que fueron víctimas de violencia física y verbal por parte de sus vecinas.



Tras varios segundos de discusión en la puerta de la residencia de la pareja, María Angélica decidió sacar su celular para grabar la situación, pero Angie se lanzó sobre ella agrediéndola físicamente y ocasionándole dos contusiones en la rodilla y tres más en el hombro y brazos.



Ante la agresión, Isabel intentó defender a su esposa, pero a Jaqueline la golpea contra el carro y le ocasiona fuertes contusiones en la cabeza como se puede ver en el vídeo de la cámara de seguridad que hizo público la pareja.



“Nos gritaban lesbianas, enfermas y muchos más adjetivos ofensivos alimentados por su odio y su prejuicio hacia las orientaciones sexuales diversas. Mientras éramos agredidas física y verbalmente, mi esposa logró salir corriendo a buscar ayuda, pues me tenían en el piso mientras me pegaban patadas y puños lo cual me situó en un en total estado de indefensión, tenía a dos personas atacándome al mismo tiempo”, denunció María Angelica.



Tras el ataque, las mujeres acudieron a la Policía, pero según ellas, el patrullero que les fue asignado no siguió el procedimiento de manera correcto y no le solicitó a una de las agresoras sus documentos, pues Yackeline escondía a su hija en la casa y el uniformado no hizo nada al respecto. Asimismo, sostuvieron que no se les entregó la orden para asistir a Medicina Legal ni la copia de la diligencia policiva.



Isabel y María Angélica pusieron la denuncia ante la Fiscalía y acudieron a la clínica El Country donde les dieron uno y cuatro días de incapacidad, respectivamente.



La pareja que lleva nueve años de noviazgo y un año y medio de matrimonio sostuvo que “las agresiones por parte de Yackeline Hurtado han sido constantes durante los años que hemos vivido en el condominio Sevilla en Cajicá. Además, no hemos sido las únicas víctimas de la actitud retadora y grosera de esta señora, quien amedrenta a las personas haciendo alusión a su labor como abogada de extraditables y a su cercanía con delincuentes peligrosos.”



Isabel es ciudadana americana y ha recibido varios llamados de solidaridad de organizaciones que defienden los derechos humanos y que luchan contra la homofobia. Asimismo, Colombia Diversa y varias fundaciones colombianas y latinoamericanas están al tanto de los hechos y se han contactado con la pareja para solidarizarse ante el caso.



De acuerdo a las denunciantes, las agresoras no se han pronunciado. La pareja hace un llamado a los colombianos para que apoyen a la comunidad LGBTI.



