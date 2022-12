Parques Naturales espera que Alcaldía prohíba ingreso por tierra a Playa Blanca

Parques Nacionales Naturales prohibió la entrada de turistas a Playa Blanca en Cartagena, a partir de este viernes 7 de julio.



En entrevista con BLU Radio, la directora del organismo, Julia Miranda, explicó que la decisión se toma debido al impacto de la gran cantidad de turistas que llegan al sector.



En ese sentido, Miranda manifestó que pueden entrar turistas vía marítima porque Parques Naturales solo tiene competencia en la regulación por esta vía.



La funcionaria agregó que hasta tanto no se den las condiciones no se reabrirá el sector y aseguró que espera que la Alcaldía de Cartagena también prohíba el ingreso vía terrestre.



“Hasta que las diferentes entidades no hagamos las obras que se requieren no podemos recibir la cantidad de personas que están causando graves problemas”, puntualizó.



