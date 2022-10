Persiste el rechazo de los usuarios a la sobretasa de energía

Con una votación de 110 a favor y 20 en contra, la Cámara de Representantes aprobó los artículos del Plan Nacional de Desarrollo propuestos para salvar a la empresa Electricaribe. Sin embargo, sigue causando polémica entre los usuarios la sobretasa de energía de 4 pesos por kilovatio hora que estarían obligados a pagar los estratos 4, 5 y 6.



"No estoy de acuerdo, porque tanto el impuesto de alumbrado público como el impuesto de vigilancia, que cobran en el recibo de Electricaribe, son bastante altos y otro impuesto más, no aguantaría", expresó la usuaria María López.



"El manejo de Electricaribe ha sido corrupto, entonces los usuarios no tenemos por qué cubrir esos faltantes", agregó Luis Álvarez, otro de los ciudadanos a quien le correspondería pagar la sobretasa.



La Federación Nacional de Comerciantes, seccional Atlántico, también se pronunció con respecto a esta sobretasa. Si bien celebran que exista un plan para acabar con la crisis de energía y creen que es importante para el Caribe que este se lleve a cabo, de otro lado creen que "no es justo que los usuarios de toda Colombia tengan que pagar por la ineficiencia de una empresa".



Fenalco advirtió que la sobretasa que deberán asumir los usuarios comerciales e industriales quizá repercuta en el precio final de los productos para los clientes.



Por su parte, el representante de los gremios en el Atlántico, Ricardo Plata, afirma que el valor de la sobretasa no es muy alta en comparación con los otros impuestos que se pagan en la factura de energía. Integremial considera que lo más importante es que haya voluntad para salvar a Electricaribe.