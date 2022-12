Pese a polémica, líder de Farc participó en foro de paz en el Concejo de Bogotá

El jueves en la noche se llevó a cabo el foro de paz en el salón Lara Bonilla del Cabildo Distrital con la presencia de los líderes de las Farc.



El evento, que fue solicitado por cuatro de los cinco sindicatos del Concejo de Bogotá, y cuyo objetivo fue informar sobre los acuerdos de paz, estuvo marcado por la polémica y los enfrentamientos.



De un lado, el Centro Democrático, que rechazó la presencia de los exguerrilleros por no entregar a los menores reclutados, y por otro, los defensores del proceso de paz, quienes pedían respeto por el debate democrático.



En medio de la polémica y las opiniones divididas, el vehículo del exguerrillero Rodrigo Granda logró ingresar y en el marco de la discusión, y los cruces de palabras entre integrantes de la izquierda y la derecha políticas, el excombatiente aprovechó para invitar a los candidatos a la Presidencia para que participen del primer congreso político de las Farc, programado para el 27 de agosto.



Además, advirtió que los contenedores de la ONU no saldrán el 31 de agosto de las zonas veredales tras los incumplimientos del Gobierno Nacional en la liberación de los guerrilleros que aún continúan presos.



Luis Lancheros, vocero de los sindicatos, aseguró que “es importante conocer cuál es el alcance del tratado, en que nos beneficia y saber cómo aplicarlo”.



Le puede interesar: Farc invita a precandidatos presidenciales a su congreso fundacional.



Vale resaltar que desde que surgió la propuesta para invitar a los líderes de las Farc al Concejo de Bogotá, comenzó la polémica.



El pasado 18 de mayo, la plenaria del Concejo de Bogotá hundió, con 20 votos por el no y 14 por el sí, la iniciativa para realizar ese foro.



Fue cuando se planteó la posibilidad de que los sindicatos del cabildo pidieran el espacio y así sucedió en las últimas horas.







Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad