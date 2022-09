Polémica en colegio de Bogotá por inclusión de 'Satanás' y 'Como agua para chocolate' en plan lector

Las novelas ‘Satanás’ de Mario Mendoza y 'Como agua para chocolate' de Laura Esquivel, causaron polémica en un colegio de Bogotá, luego de que una docente mandará estas lecturas a sus estudiantes de 12 años.

Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló con Juliana Alvarado, quien interpuso una queja por el hecho, ya que algunos padres de familia se molestaron por las lecturas elegidas por la docente, al considerar que abordaban temas inapropiados para menores.

“Un familiar leyó los libros que le entregó la institución educativa a su hermana. En ese momento se alertó y se comunicó con el colegio por esa lectura. Con un derecho de petición pidió que se cambiará el libro por su contenido, ya que habla de la violación y del placer que sintió el violador. Sinceramente esto me dejó impactada”, aseguró Alvarado.

Según Juliana, el libro ‘Satanás’ de Mario Mendoza, cuenta con fragmentos que tocan temas como el abuso sexual, que son difíciles de comprender para un niño de 12 años.

“En el libro ‘Satanás’ hay un fragmento que dice: 'abre las piernas muñequitas. Le separa las piernas a la mala y la penetra con fuerz'”, a mí parecer, no es un libro apto para niños. Los textos son groseros y no es la manera de enseñar educación sexual a los niños”, argumentó.

Además, Alvarado aclaró que, aunque sea un libro que toca temas duros y fuertes que aquejan a la sociedad, este libro no debería ser apto para niños de esa edad.

“Le pregunté a la familia qué edad tienen los niños del curso y me dijeron que entre 12 y 14 años. Para profundizar en la lengua castellana no es necesario formar a los estudiantes con estos textos que influyen violencia sexual en su texto. La profesora argumento que ‘Satanás’ es un libro que tiene temas reales y que son fáciles de entender, pero desde mi punto de vista no lo es. Los pequeños deben tener un acompañamiento para entender un texto como esos”, aseveró.

En la misma conversación, la psicóloga de la Universidad de la Sabana Victoria Cabrera, también se refirió a la denuncia interpuesta por Alvarado debido a los textos seleccionados por el colegio.

“El asunto es que no solamente se educa la dimensión sexual, también hay otros factores que se van formando como el intelectual. Hay edades que son buenas para aprender diferentes cosas, pero realmente un niño de 12 o 13 años no tiene cómo asimilar un libro de estos. Es muy difícil interpretar lo que es un abuso sexual en una época como esas”, afirmó.

Además, la psicóloga Cabrera argumentó que, aunque el libro en si habla de temas que son casos de la vida real, entregárselo a un niño de 12 años puede ser un error, ya que la educación sexual también se aprende en las vivencias del día a día.

“Puede ser que el profesor no lo haya hecho con el sentido de la violencia sexual, pero de igual manera la educación sexual se va aprendiendo desde la temprana edad, pero no de manera tan abrupta. Esos temas se van aprendiendo de manera directa e indirectamente en las vivencias de los seres humanos”, dijo.

Por último, Cabrera ratificó que el contenido de estos libros y el lenguaje que utiliza no es un material académico, del cual el estudiante pueda sacar frutos para su formación personal y sexual.

“Para un niño de 12 años es muy complejo entender esos temas, una cosa es que un adulto lo lea, pero un adolescente a esa edad puede malinterpretarlo. Me impacta le hecho que ese libro lo lea un niño, por la densidad de la temática”, concluyó.

