Polémica en colegio de Montería por cámaras de seguridad en los baños

Tras un debate contra el Bullyng en el Concejo de Montería, el concejal Alexander Madrid dio a conocer el caso del Liceo Montería, donde las estudiantes denunciaron de que fueron instaladas cámaras de vigilancia en los baños, lo que consideran una violación de la privacidad.

El concejal hizo un recorrido por la institución y se percató de la queja reiterada de los estudiantes quienes se sienten incómodos con cámaras en los baños.

“Unas estudiantes del liceo me llamaron con los padres de familia y me pasaron la queja. Me dijeron: - concejal nosotras vamos al baño y hay cámaras y lo peor es que a veces nos dicen ¿por qué vinieron con calzones y no con licra? ¿Cómo se dan cuenta? - Hasta donde ha llegado esta situación que es muy grave”, señaló Madrid.

Por su parte, la rectora del liceo Montería, Laura Rey, justificó la instalación de cámaras en los lavamanos.

“Lavarse las manos es algo que es público, no se ha atentado contra la intimidad ni nada. La grabación de un niño entrando a un baño o de refilón lavándose las manos en los lavamanos que son comunitarios porque no son individuales es algo público”, aseguró.

Por el momento, no hay pronunciamiento de las autoridades frente a esta denuncia.