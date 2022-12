Policía crea grupo especial para investigar supuesto acoso laboral en Cundinamarca

Tras el intento de suicidio de la patrullera Laura Valentina Talero Martínez, el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, designó un equipo especial para investigar el supuesto acoso laboral del que habría sido objeto la patrullera y que han denunciado otros uniformados.



Nieto lamentó el hecho y sostuvo que se ha designado un equipo de investigación en cabeza de un general de la institución para “verificar todas las informaciones que están saliendo al respecto”.



“El interés de la institución es solucionar estos inconvenientes y verificarlos para ver la situación real”, puntualizó el alto oficial.



La uniformada se disparó con su arma de dotación, mientras estaba en un puesto de control en el barrio Hogares, de la localidad de Soacha.



Un policía denunció en BLU Radio que la patrullera no tenía permisos para ver a su familia, un comportamiento que, según dijo, es repetido en la institución.



“Los fines de semana uno no puede compartir con su familia ya que son de mucho apoyo (policial). Tenemos derecho a nuestros descansos y no los dan. El exceso de carga y los problemas en su casa, sumado a no poder compartir con su familia generó mucha presión”, dijo.



Asimismo, denunció que les exigen llevar 3, 4 o 5 capturados por patrulla diariamente.



“El único día que tenemos entre semana de descanso nos lo quitan si no cumplimos con esa cuota”, puntualizó.



