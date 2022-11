Por favor ayúdenme: Niño pidiendo ayuda ante extorsión sexual

Blu Radio conoció este es el testimonio de un menor de 14 años que solicitaba ayuda a una fundación especializada, ante un caso de extorsión por parte de uno de estos sujetos.



“Por favor ayúdenme, un señor se hizo pasar por una chica de mi edad y me pidió unas fotos y ahora me está extorsionando y me dice que si no tengo relacione sexuales con él, va a publicar las fotos en las redes sociales del colegio y le va a contar a mis papás”, es el testimonio del menor. (Lea también: Uno de cada diez niños colombianos sufre desnutrición crónica: Unicef )



Al respecto, Ricardo Ruíz Díaz, director de la Fundación Amigos Unidos, entregó a los padres de familia algunos consejos para poder prevenir este delito.



“Supervisar las redes sociales de sus niños y a los menores entre 7 a 12 años en lo posible no tener dispositivos móviles (…) El abusador puede estar al lado de los niños, puede tener actividades en las que vincule menores de edad”, dijo Ruíz Díaz.