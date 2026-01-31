En vivo
Personería de Medellín alerta por situación de salud y alimentación en cárcel El Pedregal

Personería de Medellín alerta por situación de salud y alimentación en cárcel El Pedregal

Según esa agencia del Ministerio Público, unos 3.800 privados de la libertad enfrentan allí dificultades con estos servicios.

