En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Niegan el ingreso de dos estadounidenses por presunto turismo sexual

Niegan el ingreso de dos estadounidenses por presunto turismo sexual

Según Migración Colombia, 100 ciudadanos fueron inadmitidos en 2025 al ser identificados como posibles ofensores sexuales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad