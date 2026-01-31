Estaban en cumbre mafiosa: Federico Gutiérrez sobre captura de panameño extraditable en Medellín

Las autoridades de Medellín expresaron su preocupación por la evolución y el nivel de peligrosidad de las estructuras criminales que operan en el área metropolitana, al advertir que no se trata de bandas dedicadas únicamente a la extorsión o al microtráfico, sino de Grupos Delictivos Organizados vinculados al narcotráfico y a redes criminales transnacionales, que además incursionan en prestarles seguridad a capos internacionales.

Así lo señaló el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, al explicar que estas organizaciones mantienen alianzas con estructuras de México y con grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo para mover droga hacia otros países.

Cortesía FAC

Según el mandatario, ciudadanos extranjeros que llegan a Medellín lo hacen para articularse con estas estructuras locales y delinquir en economías ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. En ese proceso, solicitan apoyo logístico y esquemas de seguridad, un servicio que hoy se ha convertido en una renta criminal adicional para las bandas de la ciudad, incluso mediante el uso irregular de carnés y fachadas de empresas de vigilancia privada.

"No solo es qué hacen aquí, sino quiénes los cuidan, y los cuidan estructuras criminales de Medellín. Lo que constituye en muchos casos otra renta criminal, no solo sociedades mafiosas, sino otra renta criminal que tienen esas estructuras de acá para ofrecer servicios de guardaespaldas y de cuidado a mafiosos de otras partes del mundo", explicó.



Así ocurrió por ejemplo con el recién capturado, el panameño Jean Carlo Valderrama, quien tenía circular roja de Interpol y fue sorprendido en El Poblado junto con cuatro personas más —tres colombianos y un panameño— y les incautaron tres armas de fuego y cinco teléfonos celulares. Alias ‘Balín’ sería uno de los principales cabecillas de la pandilla ‘Los Sam 23’ o ‘Jordan 23’, estructura criminal que controla territorios en San Miguelito, Panamá.

Grupos armados ilegales en Colombia Foto: referencia, AFP

"Fue capturado con otras personas, algunos de acá, otros del sector de Acandí, y básicamente estaban realizando una cumbre mafiosa en el momento en el que fueron capturados en un apartamento en El Poblado, en Medellín. Esta es una operación también liderada, realizaban esa cumbre mafiosa, y lo que ellos básicamente tenían era una organización criminal para llevar drogas", añadió Gutiérrez.

Las pesquisas señalan que ‘Balín’ habría llegado a Medellín hace aproximadamente un año, periodo en el cual tejió alianzas criminales mediante el intercambio de armas, rutas y esquemas de lavado de activos, además de coordinar la distribución de drogas hacia Panamá.