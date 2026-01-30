Cayó en Medellín cabecilla de grupo criminal panameño requerido con circular roja de Interpol

Siguen los esfuerzos de las autoridades para evitar que la capital antioqueña siga siendo refugio de criminales buscados incluso mundialmente, pues en las últimas horas propinaron un duro golpe a la criminal panameña.

Esto, por la captura en las últimas horas de Jean Carlo Valderrama, alias ‘Balín’, señalado cabecilla de la estructura criminal “Los SAM 23” o “Jordan 23”, con fuerte injerencia en el distrito de San Miguelito y dinamizador de la violencia urbana en el área metropolitana de Ciudad de Panamá.

Valderrama era requerido con circular roja de Interpol por el vecino país por delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita (pandillerismo) y es señalado no solo de regular economías ilícitas locales, sino de múltiples homicidios selectivos asociados a disputas por el control territorial de zonas como Santa Librada, La Cuarta, La Tercera y La Octavita.

#Video Así cayó en Medellín alias ‘Balín’, uno de los hombres más buscados de #Panamá y cabecilla del grupo delincuencial ‘Los SAM 23’. Por el capturado, requerido con circular roja de Interpol, se ofrecía más de 100 millones de pesos de recompensa. #MañanasBlu @FicoGutierrez pic.twitter.com/lTkrtyxdWp — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 30, 2026

Durante la operación llevada a cabo en Medellín por efectivos de la Dijin e Interpol, también incautaron tres armas de fuego, cinco teléfonos celulares y otras personas como lo indicó el coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

"El citado delincuente se encontraba acompañado de otros cuatro sujetos y aparentemente, o de acuerdo a las investigaciones, podemos inferir que se tratan de los escoltas de este cabecilla. Alias 'Balín', junto con estos cuatro delincuentes, hoy se encuentran a disposición de la autoridad competente", declaró.

En su país de orígen deberá enfrentar a la justicia por conductas que según legislación no prescribe y podrían traer penas máximas de hasta 18 años de prisión.