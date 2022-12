¿Por qué Lucho Garzón prefirió apoyar a Claudia López a Alcaldía de Bogotá?

El exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón estaba en conversaciones con el candidato a la Alcaldía Carlos Fernando Galán, pero decidió anunciar su apoyo a la candidata de la Alianza Verde, Claudia López, afirmando que lo que busca es la defensa decidida de la Constitución Política de 1991.

“Apenas apareció el debate de estado de opinión yo me asusté y me asustó es porque es volver al pasado, si bien Carlos Fernando Galán es un hombre de Paz y de los derechos de las libertades hoy no se puede ser neutral frente una defensa de la Constitución”, señaló Garzón.

El exalcalde de la capital escogió como fecha de su adhesión a la campaña este 4 de julio con lema de campaña: ´Es la lucha de ambos, lucha por los derechos, por la paz y la Constitución y sus libertades'.

Asimismo, dijo que tiene “miedo” de lo que pase “de aquí a octubre en la campaña, que mucha gente quiere convertir la agenda de reformas a la Constitución, con instituciones, con decisiones, etc. a nombre del Estado de opinión”.

El también exministro de Trabajo aseguró que hay muchos puntos que lo une con Claudia López en temas programáticos y uno de ellos es el del derecho al trabajo, la igualdad, entre otros.

De otro lado, la candidata de la Alianza Verde, Claudia López, confirmó que el candidato del movimiento del Mais, Holman Morris, ya no hace parte de la coalición de los partidos alternativos conformados por el Polo Democrático, ASÍ y activistas, porque los partidos de coalición tienen claros programas en defensa de la mujer y no sería coherente.

“Estamos promoviendo los derechos y el liderazgo de las mujeres y sería una falta de respeto con Bogotá en promover a Holman Morris en esta coalición”, dijo la exsenadora.

