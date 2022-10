Protestan echando cáscaras de huevo a un ‘puente quebrado’ en el norte del Valle

Cantando una ronda infantil y regando flores por la carretera, los habitantes de Roldanillo y Zarzal, en el norte del Valle, echaron cáscaras de huevo a un puente vehicular como señal de protesta por su deterioro.

Se trata del puente Eustaquio Palacios, más conocido como el puente de Guayabal, que comunica a los dos municipios y que presenta desde hace varias semanas afectaciones en su infraestructura.

Según afirma la comunidad, en este punto ya se han presentado varios accidentes por lo que hicieron un llamado al Gobierno Nacional y Departamental para que realicen inversiones de mantenimiento.

“Por aquí transita mucha gente y miles de estudiantes entre los dos municipios, además, es el principal corredor para los agricultores que cultivan y venden sus mercancías con el resto del departamento”, indicó Hosman Buitrago, comerciante de Zarzal.

En medio de la protesta, los ciudadanos cantaron la tradicional ronda infantil de ‘la rueda, rueda’, sacaron pancartas y tiraron flores.

Foto: Miguel Pomo

“Tiramos cascaritas para simbolizar que con esto no vamos a curar el puente, porque necesita una intervención de verdad. Las flores significan que el puente se está muriendo y si no se mueven no habrá nadie que lo reviva”, agregó Buitrago.

El abogado Stiven Buitrago, pidió a la gobernadora Dilian Francisca Toro hacer inversiones en este puente.

“Hoy acompañamos a la comunidad de este sector y la vereda guayabal para que no se olviden de ellos. Gobernadora, por favor, antes de terminar su mandato acuérdese de este puente”, indicó Buitrago.

Entre tanto, a través de un oficio, la Procuraduría General de la Nación emitió una respuesta a una acción popular de comunidad donde le pide al Gobierno Departamental realizar mantenimiento periódico al puente.

Sin embargo, la comunidad anunció nuevas protestas.

