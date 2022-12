“Que castiguen a esos policías matones”: tía de abogado atacado en Engativá

“Lo mataron en el CAI de Villa Luz”, afirmó en Mañanas BLU Elvia Bermúdez, tía del abogado Javier Ordóñez, quien falleció tras una brutal agresión de dos policías en la localidad de Engativá en Bogotá.

“Mi sobrino estaba departiendo con dos amigos más en el apartamento, yo no sabía, cuando el celador me llamó como faltando un cuarto para la 1:00 a.m. a decirme que a Javier le estaban dando una mano afuera, que lo estaban matando los policías”, comentó sobre lo sucedido.

Cuenta la familiar de Ordóñez, que salieron enseguida y efectivamente le estaban propinando una golpiza. “Le estaban dando pata y puños y le estaban poniendo cosas eléctricas en el estómago, él mismo decía que pararan”, añadió.

Según doña Elvia, luego lo subieron a la patrulla y al preguntarle a los policías el lugar para donde se lo llevaban, la respuesta fue que a la URI de La Granja.

“Resulta que fue mentira porque se lo llevaron para el CAI de Villa luz, en el CAI de Villa Luz fue donde lo mataron. (…). Quiero que este caso no quede impune, que castiguen a esos policías matones”, enfatizó.

En un video, grabado por uno de los testigos, se aprecia a dos policías mientras aplican descargas eléctricas con una pistola taser durante más de dos minutos en contra de Javier Ordóñez, de 46 años, en un aparente caso de abuso de autoridad.

